[Ecuador] Organizaciones indígenas reportan congelamiento de cuentas bancarias en medio de anuncio de paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este 19/9/2025 el bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones en distintas provincias. El hecho ocurrió en medio de la convocatoria a un paro nacional indefinido En un comunicado oficial, la Conaie indicó que las cuentas de dirigentes nacionales y de organizaciones regionales quedaron bloqueadas sin previo aviso. La organización calificó la medida como un acto de intimidación que busca debilitar su capacidad de movilización.

| etiquetas: intimidación , paro nacional , indígenas , conaie , artimañas
6 comentarios
#1 Pivorexico *
El Narco presidente Noboa no se anda con chiquitas.
3 K 45
sotillo #3 sotillo
#1 Pues a mí me dicen los ecuatorianos de aquí que gracias a Dios y a muchos inmigrantes las ultimas elecciones las ganaron los buenos
0 K 11
#4 Pivorexico
#3 Trabajaran para Bananos Noboa
0 K 12
Kasterot #5 Kasterot
#3 Se ve lo bien que va. Solo hay que ver los datos macro y las estadísticas de seguridad.
Ambas pilares de su campaña.
Y por otro lado, este Noboa en campaña también dijo que el diesel no lo subiría y mira como andan ahora.
1 K 25
sotillo #6 sotillo
#5 No tengo ni idea, de vez en cuando me encuentro con unos cuantos ecuatorianos que han montado una iglesia de esas que han puesto de moda y que van a rezar contra el demonio y el comunismo ¿O es al revés?
0 K 11
#2 AlexGuevara
En Ecuador no se aburren nunca
0 K 7

