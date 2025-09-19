[Ecuador] Organizaciones indígenas reportan congelamiento de cuentas bancarias en medio de anuncio de paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este 19/9/2025 el bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones en distintas provincias. El hecho ocurrió en medio de la convocatoria a un paro nacional indefinido En un comunicado oficial, la Conaie indicó que las cuentas de dirigentes nacionales y de organizaciones regionales quedaron bloqueadas sin previo aviso. La organización calificó la medida como un acto de intimidación que busca debilitar su capacidad de movilización.