[Ecuador] Organizaciones indígenas reportan congelamiento de cuentas bancarias en medio de anuncio de paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este 19/9/2025 el bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones en distintas provincias. El hecho ocurrió en medio de la convocatoria a un paro nacional indefinido En un comunicado oficial, la Conaie indicó que las cuentas de dirigentes nacionales y de organizaciones regionales quedaron bloqueadas sin previo aviso. La organización calificó la medida como un acto de intimidación que busca debilitar su capacidad de movilización.
| etiquetas: intimidación , paro nacional , indígenas , conaie , artimañas
Ambas pilares de su campaña.
Y por otro lado, este Noboa en campaña también dijo que el diesel no lo subiría y mira como andan ahora.