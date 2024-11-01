edición general
[Ecuador] La empresa del asambleísta Luis Alvarado Campi consolida su presencia en el mercado mediático nacional con dos importantes compras

Galamedios, propiedad del exasambleísta asambleista por ADN Luis Alvarado Campi, adquirió en agosto de 2025 los medios digitales La Posta y Radio Centro Digital. La operación, que incluye el 100% de La Posta y el 80% de Radio Centro Digital, por un monto total de 2,6 millones de dólares, es un hecho relevante por su impacto en el panorama informativo del país y por la figura política de su nuevo propietario.

En ecuador siguen para bingo. Mucho se habla de Bukele pero Daniel Noboa (hombre más rico de Ecuador y presidente) parece que maneja bien sus cartas y sus "panas" para laminar a los medios.
