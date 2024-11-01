[Ecuador] La empresa del asambleísta Luis Alvarado Campi consolida su presencia en el mercado mediático nacional con dos importantes compras

Galamedios, propiedad del exasambleísta asambleista por ADN Luis Alvarado Campi, adquirió en agosto de 2025 los medios digitales La Posta y Radio Centro Digital. La operación, que incluye el 100% de La Posta y el 80% de Radio Centro Digital, por un monto total de 2,6 millones de dólares, es un hecho relevante por su impacto en el panorama informativo del país y por la figura política de su nuevo propietario.