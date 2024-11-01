edición general
[Ecuador] Daniel Noboa desafía al paro nacional en Ecuador: “Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir”

Daniel Noboa entregó créditos al sector turístico en Latacunga y defendió sus reformas económicas y sociales. En el acto, el mandatario lanzó un mensaje directo a los dirigentes de las movilizaciones. “Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir”, dijo. Comparó la marcha indígena con la oficialista, donde participaron más de 5.000 personas en Latacunga en respaldo a su gestión presidencial. “Mientras que unos pocos, bajo el mando de malos dirigentes, decidieron marcharse, nosotros hacemos las cosas diferentes”, expresó.

