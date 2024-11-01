El economista Peter Schiff advierte que la próxima crisis financiera hará que 2008 parezca un "picnic escolar dominical" [EN]

"El oro y la plata advierten sobre una crisis, nos encaminamos hacia una crisis del dólar estadounidense y una crisis de deuda soberana". "Los bancos centrales están comprando oro para respaldar sus monedas. Están deshaciéndose de los dólares. Están deshaciéndose de los bonos del Tesoro". "Dependemos del mundo. Nos proveen de bienes que no producimos. Nos prestan el dinero que no ahorramos. Trump lo hace al revés. La economía mundial no funciona gracias a nosotros; nuestra economía funciona gracias al mundo".