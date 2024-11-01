edición general
El economista Peter Schiff advierte que la próxima crisis financiera hará que 2008 parezca un "picnic escolar dominical" [EN]

"El oro y la plata advierten sobre una crisis, nos encaminamos hacia una crisis del dólar estadounidense y una crisis de deuda soberana". "Los bancos centrales están comprando oro para respaldar sus monedas. Están deshaciéndose de los dólares. Están deshaciéndose de los bonos del Tesoro". "Dependemos del mundo. Nos proveen de bienes que no producimos. Nos prestan el dinero que no ahorramos. Trump lo hace al revés. La economía mundial no funciona gracias a nosotros; nuestra economía funciona gracias al mundo".

#3 HangTheRich
No pasa nada. Vamos a regar los bancos con miles de trillones de dólares y asunto arreglado
sotillo #6 sotillo
#3 Siempre les sale bien ¿Por qué no repetirlo?
woody_alien #5 woody_alien
 media
#1 hipernes
El sistema imperial americano se cae, pero hacen falta años para hacer caer un imperio así. Ningún inversor personal tiene capacidad de aguantar en corto así, esto se juega entre los grandes actores económicos, así que a sentarse y ver el espectaculo
#4 tierramar *
Y ante semejante hecatombe que es lógico al no estar el dolar sustentado en valor real, sino deuda, a que los últimos actos de Trump han acelerado la desdolarización del mundo; los traidores de Europa van a entregar el 5% de nuestro PIB a la industria armamentistica yanqui!! Tenemos gobernando en Europa y la OTAN bandidos que sirven a Trump. Y para colmo va a ser el banco estadounidense JP Morgan el que va a gestionar ese dinero www.meneame.net/story/banco-estadounidense-jp-morgan-financia-militari
#2 CosaCosa
Y la siguiente, aun mas grande, porque vivimos en un sistema que siempre necesita mas y parece casi exponencial.
