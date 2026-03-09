edición general
Las economías asiáticas toman medidas para limitar el impacto de la guerra en Oriente Medio en sus países [ENG]

Ante el aumento vertiginoso de los precios y las interrupciones en el suministro de petróleo y gas, los países asiáticos que dependen en gran medida de los combustibles fósiles procedentes de la región del Golfo, afectada por la guerra, están tomando medidas para proteger sus mercados internos. Corea del Sur se plantea limitar los precios. Vietnam toma medidas para reducir los aranceles. Japón podría recurrir a las reservas estratégicas. Filipinas mantiene a los funcionarios públicos en casa...

chatOGT #1 chatOGT
Vemos que nuestro fantástico aliado Trumper no solo suda de lo que nos pase, sino que si no le reímos las gracias (que nos explotan en la cara), encima nos escupe.
