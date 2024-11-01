La economía sumergida supera el 16% del PIB en seis comunidades autónomas

El estudio destaca que son Andalucía y Canarias (con una representación del 17,9% del PIB), Extremadura (17,8%), Región de Murcia (17,4%, que puede suponer para esta región entre unos 5.600 millones de euros y 6.900 millones, con una media de 8.500 euros al año por persona ocupada), Castilla-La Mancha (16,8%) e Islas Baleares (16,1%) las comunidades autónomas de España que tienen una mayor representación de la economía sumergida con respecto al Producto Interior Bruto (PIB). España, en el 'top 3' de la UE tras Grecia e Italia.