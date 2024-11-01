La economía política del amor en el capitalismo

El amor requiere atención, afecto y reciprocidad: es un ciclo natural de dar y recibir. El capitalismo puede mercantilizar fácilmente los dos primeros, pero el tercero se resiste al mercado. Y precisamente por eso el sistema está tan decidido a destruirlo.
No estoy en contra del capitalismo, que como herramienta para crear riqueza es "la mejor" que hasta ahora tenemos, lo que estoy es en contra de los ataques al Estado, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores (los que de verdad generan la riqueza) para repartir la riqueza generada.
Cuando se crea riqueza y se reparte se puede alcanzar el estado del bienestar.
