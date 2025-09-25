La economía de Estados Unidos creció 3,8% en el segundo trimestre, una mejora mayor a la prevista

La economía estadounidense se expandió a un sorprendente 3,8% entre abril y junio, según informó el gobierno, lo que supone una drástica mejora respecto a su estimación previa de crecimiento para el segundo trimestre. El producto interior bruto (PIB) estadounidense —la producción nacional de bienes y servicios— se recuperó en la primavera tras una caída del 0,6% en el primer trimestre, causada por las consecuencias de las guerras comerciales del presidente Donald Trump, según informó el jueves el Departamento de Comercio.