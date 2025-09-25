edición general
6 meneos
8 clics
La economía de Estados Unidos creció 3,8% en el segundo trimestre, una mejora mayor a la prevista

La economía de Estados Unidos creció 3,8% en el segundo trimestre, una mejora mayor a la prevista

La economía estadounidense se expandió a un sorprendente 3,8% entre abril y junio, según informó el gobierno, lo que supone una drástica mejora respecto a su estimación previa de crecimiento para el segundo trimestre. El producto interior bruto (PIB) estadounidense —la producción nacional de bienes y servicios— se recuperó en la primavera tras una caída del 0,6% en el primer trimestre, causada por las consecuencias de las guerras comerciales del presidente Donald Trump, según informó el jueves el Departamento de Comercio.

| etiquetas: trump , aranceles , conservadurismo , proteccionismo
5 1 0 K 53 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 53 actualidad
cosmonauta #3 cosmonauta
Economia de guerra ultradopada, a la rusa.
2 K 22
#4 diablos_maiq *
Estaban preparándose para lo que viene
0 K 10
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Pero que potra tiene el chalado este
Aun le puede salir bien la jugada en lo económico y tener las manos libres para cargarse la democracia del país
¿Qué creéis?
0 K 7
#2 lordban
Esto es como el alcohol, que mata las neuronas más débiles y lentas y por tanto te hace más listo. Si deportas a los vagos que hacen de lastre obviamente la economía crece más. Trumpconomics :troll:
0 K 6
#5 SantanaS
Yo tomaría esta información con pinzas, que parece que la da el propio gobierno.
0 K 6

menéame