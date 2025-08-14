La economía española mantiene el tirón y su PIB crece el doble que la zona euro

La economía española mantuvo el tirón durante el segundo trimestre del año y ello le valió avanzar varias posiciones en la escala de economías de la Unión Europea que más crecen actualmente. Hasta el punto de que durante el segundo trimestre registró un crecimiento de su PIB del 2,8%, que dobla la media de la zona euro (1,4%), según los últimos datos de Eurostat actualizados este jueves.