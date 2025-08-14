edición general
La economía española mantiene el tirón y su PIB crece el doble que la zona euro

La economía española mantuvo el tirón durante el segundo trimestre del año y ello le valió avanzar varias posiciones en la escala de economías de la Unión Europea que más crecen actualmente. Hasta el punto de que durante el segundo trimestre registró un crecimiento de su PIB del 2,8%, que dobla la media de la zona euro (1,4%), según los últimos datos de Eurostat actualizados este jueves.

#6 Marisadoro
... nos dirigimos a una profunda crisis económica mientras que el Gobierno "niega las evidencias" (hace 3 años)

m.youtube.com/watch?v=PaezkeuiLkI

m.youtube.com/watch?v=PaezkeuiLkI
1 K 22
#2 Ludovicio
Ahora vendrán aquí a quejarse de que ese crecimiento no se está reflejando como debiese en la economía de de la gente y tendrán toda la razón...

Pero se quejarán los que defienden opciones políticas que no conseguirían ese crecimiento y nos harían aún más pobres a la mayoría.
1 K 19
#4 Luiskelele
#2 es que de qué sirven los datos macro cuando el salario de la inmensa mayoría de la gente no puede comprar ni de coña lo que compraba hace 10-15 o 20 años??
0 K 10
#5 tremebundo
Feijóo no crece por que no quiere.
0 K 13
#1 janatxan
Veremos que pasa con la caída del sector turístico mediterráneo después de la temporada.
0 K 10
#7 hdptest001
Pienso que la foto queda incompleta si no se incluye la evolución del PIB per càpita y la productividad. España tiene mucho margen de crecimiento al tener un paro tan grande y además estar incorporando cada vez más y más inmigrantes al mercado laboral. Cuantas más horas se trabajen, más aumentará el PIB, pero para mí lo relevante es saber cuanto está aumentando el PIB por hora trabajada, para saber si estamos creando empleo de mayor calidad y valor añadido o simplemente echando más madera a la caldera.
0 K 10
#3 TDCC
Casi igual que en 2007 :-S
0 K 9

