La economía española es la envidia de Europa, pero la difícil situación de sus recolectores de fresas cuenta otra historia (ENG)

Las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas migrantes en el sur de España eran algo que nunca pensé que vería en un país europeo. Mientras otros se tambalean, la economía española está en auge , en gran parte gracias a unos niveles de inmigración inusualmente altos, pero demasiadas personas que la sostienen están siendo tratadas de forma vergonzosa.
| etiquetas: the guardian , economía , precariedad laboral , fresas
En serio ahora, lo que más me jode e esta historia es que los prioritarios que tratan de hacer bien las cosas están en desventaja competitiva con los esclavistas
Y la inspección llamando antes de ir