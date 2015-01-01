edición general
La economía española es la envidia de Europa, pero la difícil situación de sus recolectores de fresas cuenta otra historia (ENG)

Las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas migrantes en el sur de España eran algo que nunca pensé que vería en un país europeo. Mientras otros se tambalean, la economía española está en auge , en gran parte gracias a unos niveles de inmigración inusualmente altos, pero demasiadas personas que la sostienen están siendo tratadas de forma vergonzosa.

#2 ombresaco
Mientras los acuerdos internacionales hablen de PIB, y renta per cápita, y se olviden de dispersiones y de otras medidas, poco que hacer. Seguiremos diciendo que la economía va bien, cuando lo que va bien son algunos indicadores.
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Sigan sigan, nada que ver aquí.
En serio ahora, lo que más me jode e esta historia es que los prioritarios que tratan de hacer bien las cosas están en desventaja competitiva con los esclavistas
Y la inspección llamando antes de ir
manzitor #3 manzitor
#1 Lo que me ha llamado la atención, y por eso comparto, es que en pleno debate sobre migraciones a nivel global, y con tambores de especial dureza en UK, allí publiquen algo así sobre España. También se lo podrían hacer mirar ellos, aunque llevan razón.
