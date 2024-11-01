edición general
La economía del cansancio: cuando trabajar ya no basta para vivir

La economía del cansancio: cuando trabajar ya no basta para vivir

La factura no es solo contable, también es emocional.

| etiquetas: pobreza , crisis
vicus. #1 vicus.
Si el sueldo apenas te da para vivir, no eres un trabajador, eres un esclavo.
