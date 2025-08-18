Los ecologistas piden que no reciban ayudas de la PAC los terrenos quemados: «el monte no arde solo, lo prenden»

La coordinadora reclaman a los grupos de la Junta General que recuperen los acotamientos al pastoreo. La Coordinadora reclama una rápida actuación para investigar y detener a los responsables de estos delitos y avanzar en las políticas de prevención. Inciden en que, según los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y los datos de las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado old.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur
¿Qué ecologistas? ¿Greenpeace? ¿Fundación Transición Verde? ¿WWF?
"Coordinadora Ecologista"
No me suenan. Investiguemos un poco:
coordinadoraecoloxista.org/cuentas-del-ano-2024-para-que-la-gente-sepa
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. Cuentas del año 2024
Este dinero procede de los cuotas y aportaciones que han hecho 24 socias-os y otros aportantes
24. 24 socios. "Los ecologistas" son un grupo muy minoritario de 24 personas.
Irrelevante.
Si un subnormal tira una colilla en un campo que culpa tiene el propietario??
Es un asunto demasiado complejo para soluciones fáciles.
La Coordinadora Ecologista.. (24 socias/os según las cuentas de cuotas y aportaciones) ....
Periodismo de calidad ante todo.