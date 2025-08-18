edición general
Los ecologistas piden que no reciban ayudas de la PAC los terrenos quemados: «el monte no arde solo, lo prenden»

La coordinadora reclaman a los grupos de la Junta General que recuperen los acotamientos al pastoreo. La Coordinadora reclama una rápida actuación para investigar y detener a los responsables de estos delitos y avanzar en las políticas de prevención. Inciden en que, según los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y los datos de las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado old.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur

angelitoMagno #3 angelitoMagno
"Los ecologistas"
¿Qué ecologistas? ¿Greenpeace? ¿Fundación Transición Verde? ¿WWF?

"Coordinadora Ecologista"

No me suenan. Investiguemos un poco:
coordinadoraecoloxista.org/cuentas-del-ano-2024-para-que-la-gente-sepa

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies. Cuentas del año 2024
Este dinero procede de los cuotas y aportaciones que han hecho 24 socias-os y otros aportantes

24. 24 socios. "Los ecologistas" son un grupo muy minoritario de 24 personas.

Irrelevante.
Supercinexin #10 Supercinexin *
#3 "Coordinadora" xD La verdad es que menudos genios del Márketing. Esa es buena: formas un grupete con tus colegas de algo que queráis controlar y lo llamáis "Coordinadora". "Coordinadora de Vecinos de la Ciudad", "Coordinadora Turística de las costas de Levante", "Coordinadora de La Liga de fútbol"... y hale, a pasar el cazo xD jajaja qué cabrones.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Mierda, he meneado por el ansia, pero esto es muy irrelevante.
ipanies #1 ipanies
Y con las miles de hectáreas quemadas como y quien discierne que propietarios son víctimas y cuáles culpables?
Si un subnormal tira una colilla en un campo que culpa tiene el propietario??
Es un asunto demasiado complejo para soluciones fáciles.
sotillo #6 sotillo
#1 Si los incendios fueran por colillas no se verían los despropósitos de la derecha
#8 soberao
#1 Es una forma de tener pastos en cuanto llueva: meterle fuego al terreno en verano. Es una forma de pastoreo pero a largo plazo degrada el suelo porque es cortoplacista y erosiona el suelo.
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Los ecologistas... millones de personas en España
La Coordinadora Ecologista.. (24 socias/os según las cuentas de cuotas y aportaciones) ....

Periodismo de calidad ante todo.
sotillo #7 sotillo
#2 Los ecologistas que gobiernan en las comunidades y que hacen leyes y leyes para prohibir todo, esto en el campo lo escucho todos los días, lo que no entiendo es que sigan votando a los ecologistas con lo malos que son, así las leyes las podrían hacer la derecha y terminar con el problema
Cehona #16 Cehona
Les va a coger más manía Mañueco y les va a culpar de la muerte de Manolete. Ya sabemos que los peperos defienden más a los toros y los toreros que el bosque que no da votos.
elTieso #12 elTieso
Si un terreno no valiera nada después de quemado, ni se pudiera labrar ni edificar ni construir parques eólicos o solares no habrían otros incendios que los accidentales. Y eso no va a pasar.
Imag0 #13 Imag0
Ya.. pero si yo no le he pegado fuego al monte y se queman todas mis tierras qué cojones hago???
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Como hemos visto este verano, todo dios falsificando titulos, modificando curriculums, no me fio ya...debe existir una especie de "inquisicion" que certifique que los "expertos" son expertos y no unos embusteros y/o enchufados. El fruto que vemos del arbol corrupto es el politico de alto nivel, pero la ponzoña y el problema es la raiz y el tronco. Algo deberiamos hacer y exigir.
OCLuis #11 OCLuis
La mejor solución para apagar los actuales incendios y todos los que vengan es usar a los actuales responsables de cortafuegos, así nos quitamos 2 problemas al mismo tiempo. El hormigón armado no prende bien.
#5 casicasi
El monstruo del Lago Ness se suma a la petición.
timeout #14 timeout
¿Donde se iniciaron los incendios? ¿Cual es la causa? Me da a mí que estos no son ecologistas sino unos ecogetas.
#15 roca
Los terrenos quemados tendrían que ser no urbanizables.
