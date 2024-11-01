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Eclosionan los huevos de un martín pescador y el padre está deseoso de alimentarlos (02:51)

Eclosionan los huevos de un martín pescador y el padre está deseoso de alimentarlos (02:51)  

Eclosionan uno a uno los 7 huevos que cuida un martín pescador y el padre busca comida para alimentarlos.

| etiquetas: martin , pescador , huevos
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2 comentarios
6 1 0 K 39 aves
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
El padre está deseoso de que le coman los huevos
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#2 Leclercia_adecarboxylata
En martines pescadores, tanto madre como padre se ocupan de la crianza de los críos pero se van alternando.

Es posible que la madre haga una nueva posada de huevos y empiece a incubarlos cuando apenas acaban de nacer los anteriores. Es en ese caso que el padre se ocupa de todo.
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