Eclipse, el cohete sucesor del Antares

Pocos lanzadores orbitales han tenido un desempeño tan modesto como el Antares. Aunque solo ha sufrido un fallo de un total de 18 misiones, el Antares solo se ha empleado para lanzar la nave de carga Cygnus a la Estación Espacial Internacional (ISS). Orbital Sciences Corporation y SpaceX fueron las empresas ganadoras del programa COTS (Commercial Orbital Transportation Services) de la NASA de 2006 para subvencionar a la iniciativa privada con el objetivo de crear naves de carga con sus propios lanzadores que pudiesen abastecer a la ISS.