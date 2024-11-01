edición general
5 meneos
54 clics
Por qué echamos tanto de menos el YouTube de 2010

Por qué echamos tanto de menos el YouTube de 2010

Muchos coinciden en que la era dorada de YouTube España quedó atrás hace tiempo. Después de que la creación de contenido se convirtiese en industria, los usuarios notan la falta de autenticidad.

| etiquetas: youtube , 2010 , redes sociales , plataformas , comunidad , algoritmo
4 1 0 K 43 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 43 actualidad
#1 Feliberto
Porque antes veías un video con anuncios, ahora anuncios con un video, y no me refiero a los que mete youtube, es que ver cualquier video, sobretodo estadounidense, es ver un programa de teletienda.
2 K 34
#3 k-loc
#1 Lo de meter anuncios de una duración de 90 segundos o más en medio de listas de reproducción de dibujos para niños, muestra un nivel de avaricia impresionante.
0 K 7
themarquesito #4 themarquesito
#1 Empiezo a estar hasta las narices de Ground News
0 K 20
Malinke #7 Malinke
#1 yo no veo anuncios en Youtube y entonces no sufro ese mal, pero sufro las recomendaciones de YouTube, y ahí veo verdadera porquería.
No sólo es que un día entre a un vídeo chorras y después te inunden con vídeos chorras, es que hay muchos vídeos con falsedades y bulos ya sólo en la imagen del vídeo. Tenían que tener un filtro, pero sólo se preocupan de que haya visitas, del negocio.
0 K 11
Kantinero #2 Kantinero
Me acabo de enterar de que lo echaba de menos, gracias #0 de no ser por ti......
0 K 10
The_Ignorator #5 The_Ignorator
¿Es cosa mía o se podrá resumir en "Viejo de 30 años grita a nube porque el y sus amigos virtuales se han hecho mayores y no se exponen tontamente en internet"?

Vale, como resumen es largo, pero menos que tanto rollo nostálgico visceral
0 K 10
incontinentiasuma #6 incontinentiasuma *
Bueno, yo fundamentalmente uso Youtube de "podcast". Hay miles de conferencias de los temas que me interesan. Dan rabia las interrupciones publicitarias, pero soy "niño de radio de los 80-90" y me da igual en el fondo.
0 K 9
#8 Shibuya
El poner un anuncio cada minuto igual tiene algo que ver
0 K 6

menéame