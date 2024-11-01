edición general
DXC condenada judicialmente “por vulnerar el derecho de huelga”

Según la resolución judicial, que abarca 26 folios, el tribunal considera probado que la empresa incurrió en esquirolaje interno, al desviar tareas a trabajadores de nivel superior que, en condiciones ordinarias, no debía cubrir las funciones dado que todo el departamento de operaciones secundó la convocatoria. Esta práctica contraviene el artículo 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional citadas en la sentencia.

#1 Mustela
Que caigan y se pudran. Me sabe mal por algunos de sus técnicos pero compañías así no deberían pisar más las administraciones públicas. De hecho, este tipo de multinacionales, cuantas menos hayan pululando por ahí mejor.
