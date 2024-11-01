edición general
El duro discurso de Eric Cantona sobre el genocidio en Gaza: "La FIFA y la UEFA deben suspender a Israel como hicieron con Rusia"

"Cuatro... cuatro días después de que Rusia empezara la guerra en Ucrania, la FIFA y la UEFA suspendieron a Rusia", ha señalado, mientras que ahora, "716 días desde que empezó lo que Amnistía Internacional define como genocidio", "Israel sigue pudiendo participar". "¿Por qué este doble rasero?"

La hipocresía de occidente es palpable, clara y cada vez se vuelve más difícil de tapar
y cara, incluso carísima.
Y ahora añadiría: y 6 días desde que la comisión de especialistas designada por la ONU publicó en un documento oficial de la propia ONU, las consideraciones preliminares en las que confirma que Israel cometió 4 de los 5 genocidios establecidos en el Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (ONU, 1948).

En la sección 'Documentation', el último publicado
www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
Hace años.
Eric Cantona en su intervención en Toguether for Palestine.

En serio, no sé qué le cuesta a los medios enlazar a la fuente o documento original, aunque sea al fondo del artículo.

www.youtube.com/shorts/wdF327JFX1I
Tu bota guia al camino hasta la cara del fascismo, referente.
