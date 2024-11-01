El duro discurso de Eric Cantona sobre el genocidio en Gaza: "La FIFA y la UEFA deben suspender a Israel como hicieron con Rusia"

"Cuatro... cuatro días después de que Rusia empezara la guerra en Ucrania, la FIFA y la UEFA suspendieron a Rusia", ha señalado, mientras que ahora, "716 días desde que empezó lo que Amnistía Internacional define como genocidio", "Israel sigue pudiendo participar". "¿Por qué este doble rasero?"
En la sección 'Documentation', el último publicado
www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
En serio, no sé qué le cuesta a los medios enlazar a la fuente o documento original, aunque sea al fondo del artículo.
www.youtube.com/shorts/wdF327JFX1I