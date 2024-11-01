edición general
Durante 45 años creímos entender cómo giran las estrellas como nuestro Sol. Un superordenador japonés acaba de ponerlo en duda

Un estudio sugiere que las estrellas como el Sol podrían no invertir su patrón de rotación al envejecer.

