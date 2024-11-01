Duolingo se cambia a energía y se vuelve inútil si no pagas

Duolingo ha cambiado el sistema de vidas -que el usuario perdía al cometer errores- por el de energía -que va desapareciendo independientemente del desempeño del usuario-. Esto hace muy poco práctico seguir usándolo salvo para usuarios premium.
| etiquetas: duolingo , idiomas , servicios
La filosofía de la app/web era que debía ponerse el aprendizaje de idiomas al alcance de todos. Pues bien, tal como lo han dejado, no vale la pena seguir ahí. Si tengo que pagar, me iré a otro sitio.
En los últimos años:
- Abandonaron su sistema de financiación inicial, donde ofrecían la traducción de textos realizada por sus usuarios más avanzados en el idioma (a la vez que éstos practicaban). La sustituyeron por modelos de suscripción premium.
- Desaparecieron los micro-foros bajo cada ejercicio donde… » ver todo el comentario
A mi no me importa pagar, lo que me molesta es que han roto completamente con la filosofía original.