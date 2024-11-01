Dune (1984) Alternative Edition Redux [fanedit] (inglés)

Muchos consideran que esta es la forma definitiva de ver la película de David Lynch de 1984, «Dune». Este fanedit es obra de SpiceDiver. Todavía puedes echar un vistazo a su canal de YouTube, donde tiene subida esta película. Esta edición se basa en la versión cinematográfica, muy recortada, la controvertida versión extendida para televisión y una selección de escenas eliminadas y fragmentos de la banda sonora. Además de algunas creaciones y material propios. www.youtube.com/watch?v=7Yw2nGCUPa4 Subtítulos en español.

| etiquetas: dune , david lynch , frank herbert , spicediver
Brill #2 Brill
A mí gusta la versión de cines de 1984. Tienes que conocerte el libro para que tenga gracia, pero creo que es lo mejor que pudieron hacer en 140 minutos. Creo que dice mucho que David Lynch renegara de los montajes más largos que salieron para TV y ediciones domésticas. Es más, de hecho me parecen un cura estupenda para el insomnio.

Respecto a este montaje amateur he escuchado hablar muy bien de él y lo que he visto me gusta. Si queréis darle una nueva oportunidad a esta adaptación parece una buena manera.
carakola #4 carakola
#2 Yo recuerdo verla sin haberme leído el libro. Me gustó pero me quedé con la sensación de "¿qué cojones acabo de ver?" por todas las cosas que quedan sin respuesta o explicación, sugiriendo un universo amplísimo y complicado. El libro me encantó. Pero si alguien quiere ver esta versión, recomiendo empezar por la original de Lynch porque se deja ver, tiene su ritmo y no se hace pesada. Esta versión puede resultar un poco lenta. Pero enseña más decorados y vestuario para los que disfrutamos de la original de Lynch.
La versión para TV sí que es una mierda pinchá en un palo.
josde #1 josde
Siempre sera mejor ver este Dune que la nueva versión del 2021 que siguen haciendo, ya van por la tercera película.
#3 fremen11
#1 Hombre, Dune es una trilogía en si, por eso están rodando 3 peliculas
