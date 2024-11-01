Dune (1984) Alternative Edition Redux [fanedit] (inglés)

Muchos consideran que esta es la forma definitiva de ver la película de David Lynch de 1984, «Dune». Este fanedit es obra de SpiceDiver. Todavía puedes echar un vistazo a su canal de YouTube, donde tiene subida esta película. Esta edición se basa en la versión cinematográfica, muy recortada, la controvertida versión extendida para televisión y una selección de escenas eliminadas y fragmentos de la banda sonora. Además de algunas creaciones y material propios. www.youtube.com/watch?v=7Yw2nGCUPa4
Subtítulos en español.
Respecto a este montaje amateur he escuchado hablar muy bien de él y lo que he visto me gusta. Si queréis darle una nueva oportunidad a esta adaptación parece una buena manera.
La versión para TV sí que es una mierda pinchá en un palo.