El dueño del Israel-Premier Tech, Sylvan Adams: "Conocemos la historia del País Vasco..."

El propietario del Israel-Premier Tech, Sylvan Adams, habló con contundencia tras los episodios vividos durante el paso de la ronda española por Euskadi. El magnate canadiense criticó con dureza a quienes se manifestaron contra su equipo, a los que definió como “un grupo violento de terroristas”.
| etiquetas: vuelta españa , ciclismo , equipo israel , pais vasco
Sí, me acuerdo cuando genocidiaban a todos los niños bilbaínos y del resto de Vizcaya, por aquella época los niños alaveses ya no existían porque habían sido todos exterminados. Ah, y los periodistas, que les ponían dos bombas, la primera para atraerles a cubrir la noticia y la segunda para matarles, cuando yo lo conocí pocos periodistas quedaban ya.
Al final parece que la historia pone a cada uno en su sitio.
Y no hay que olvidar que muchos de los que critican el rechazo popular a Israel son hijos y nietos de los que a través del franquismo, apoyaron el genocidio judío de los nazis.
Y mucho orgullo de los asturianos que en Avilés y otros lugares, protestaron contra la presencia de un equipo israelí.
PD: Que raro, Marca y sus artículos de mierda con las palabras de un sionista genocida.