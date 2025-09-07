edición general
El dueño del Israel-Premier Tech, Sylvan Adams: "Conocemos la historia del País Vasco..."

El propietario del Israel-Premier Tech, Sylvan Adams, habló con contundencia tras los episodios vividos durante el paso de la ronda española por Euskadi. El magnate canadiense criticó con dureza a quienes se manifestaron contra su equipo, a los que definió como “un grupo violento de terroristas”.

Ovlak #2 Ovlak
Y conocemos la historia del pseudoestado de Israel.
#1 kaos_subversivo
Y nosotros la historia terrorista de Israel
mmlv #14 mmlv
#1 Un estado creado a base de atentados terroristas y que no ha dejado de practicar el terrorismo desde su fundación
#6 mcfgdbbn3 *
"Conocemos la historia del País Vasco..."

Sí, me acuerdo cuando genocidiaban a todos los niños bilbaínos y del resto de Vizcaya, por aquella época los niños alaveses ya no existían porque habían sido todos exterminados. Ah, y los periodistas, que les ponían dos bombas, la primera para atraerles a cubrir la noticia y la segunda para matarles, cuando yo lo conocí pocos periodistas quedaban ya.
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Me cago en to tus muertos, sionista asqueroso. No soy vasco pero dice eso delante mía y el sopapo se escucha en Tel Aviv :peineta:
Draakun #7 Draakun
#5 Te acompaño en el sentimiento. Soy asturiana, pero suelta mierda de los vascos delante mío y yo acabo detenida de la ostia que le meto.
BastardWolf #3 BastardWolf
No se puede ser mas gilipollas, que se lea la historia de como fueron expulsados los británicos por los israelitas de esa zona
Veelicus #4 Veelicus
Yo tambien conozco la historia de Euskadi, muchisima gente luchando contra el Fascimo, justo lo que representa Israel desde incluso antes de su fundacion como estado
#15 bibubibu
Y nosotros la historia de Israel y los judíos que fueron largados de muchos lugares porque no daban buena espina.

Al final parece que la historia pone a cada uno en su sitio.
pepel #11 pepel
Amenazas no, payaso; el dinero que tienes no basta para protegerte.
zogo #10 zogo
Lo de la derecha en este país no tiene nombre.

Y no hay que olvidar que muchos de los que critican el rechazo popular a Israel son hijos y nietos de los que a través del franquismo, apoyaron el genocidio judío de los nazis.

Y mucho orgullo de los asturianos que en Avilés y otros lugares, protestaron contra la presencia de un equipo israelí.
pepel #12 pepel
#10 Esperando la respuesta de Galicia.
#8 unomas23
Qué va a conocer este payaso. Anda a tomar por culo. Baboso.
Brill #9 Brill
Pues muy bien no la conocen.
trixk4 #13 trixk4
El nazi este solo sabe quedar todavía peor, y mira que es difícil.

PD: Que raro, Marca y sus artículos de mierda con las palabras de un sionista genocida.
