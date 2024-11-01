Dudas en Israel sobre el compromiso de Netanyahu con el plan para Gaza: “Ha demostrado que puede matar cualquier acuerdo”

“Natanyahu ya ha demostrado que puede matar cualquier acuerdo. El plan ahora no es detallado y necesita mucho trabajo aún. Netanyahu va a intentar añadir varias condiciones de forma que Hamás rechace el acuerdo”, asegura a elDiario.es Ilana Shpaizam, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan. “El acuerdo le fue impuesto por Trump, así que ahora depende de que Trump y su equipo no se dejen tomar el pelo por Netanyahu como ha hecho en los pasados dos años”, agrega.
Y este, no incluye ninguna garantía.
Entiendo que por la diferencia de fuerza, para evitar que siga el genocidio, se llegue a una rendición incondicional.
Pero aparte de la atrocidad de que se excluya al pueblo Palestino de toda toma de decisiones en la gestión, si no garantiza que cese el genocidio (falta de garantías + rotura de acuerdos previos) ¿Por qué lo iban a aceptar?
A ver, coño. Las cosas han pasado como han pasado y no se puede negar que el ataque de HAMAS en el que murieron más de 1.200 civiles no era un acto de defensa, era un acto terrorista. Si hubiese sido un acto de defensa primero, no atacas a civiles ni los secuestras y segundo, atacas objetivos militares.
Eso hay que tenerlo muy claro, y no es por un tema de defender a nadie ni para justificar el genocidio que está cometiendo Israel. Porque no vaya a ser que cogiendo tu mismo argumento alguien pueda decir que "Israel se está defendiendo su territorio", porque no, verdad?
Entonces, las cosas por su nombre. Tanto el ataque terrorista como la invasión y genocidio.
unos matan invadiendo un territorio
unos matan defendiendo el territorio
hay gran diferencia
Y ahora ya aun mas en serio, el sinonimo de "acuerdo sin garantia" es "mentira".