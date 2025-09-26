·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8955
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
6919
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
6154
clics
Pero no les llaméis fascistas...
4650
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
2888
clics
Raspberry Pi 500+ llega con teclado mecánico, SSD M.2 de 256 GB y 16 GB de RAM como su mayor salto de potencia
más votadas
448
El Israel Premier Tech está a punto de desaparecer: sin bicicletas ni patrocinador en el nombre
293
Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"
266
FBI despide a agentes que se arrodillaron en 2020
310
Teresa Aranguren: periodista de guerra cuenta la verdad sobre ISRAEL y EEUU
263
Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
33
clics
"Las duchas mixtas son un espacio para deconstruir la sexualización", responden los monitores de las colonias infantiles de Bernedo
La asociación Sarrea Euskal Udalekuak que organiza los polémicos campamentos para niños en Bernedo mantienen su criterio de que niños y niñas adolescentes se duchen juntos
|
etiquetas
:
niños
,
duchas
,
campamento
8
1
0
K
99
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
99
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Feindesland
Ya. Y los confesionarios.
3
K
46
#2
Pertinax
Aquí el comunicado íntegro de los monitores.
www.elcorreo.com/sociedad/declaracion-integra-monitores-campamento-ber
2
K
39
#6
ehizabai
*
Esto se ha convertido ya en un ataque en toda regla a los propios Euskal Udalekuak, con titulares delirantes del ABC y El Inmundo incluidos.
Felicidades a Zuriñe Ojeda y demás, os habéis cargado las colonias infantiles en lengua vasca, con 50 años de historia, por una cosa que llevaba décadas haciéndose, como las dichas mixtas.
Muchas felicidades y gracias a todos los indignados con "es que nadie va a pensar en los niños", mientras conseguirán desmantelar las únicas colonias infantiles pensadas para apoyar y mantener el uso de la lengua vasca en los niños.
Repito, décadas con las putas duchas mixtas, y ahora alguien ha visto aquí donde morder y meter mierda.
A ti también,
#0
, muchíííísimas gracias.
3
K
36
#8
Livingstone85.
#6
La integridad sexual de la gente en general y de los menores en particular es sagrada. Ya di mi opinión hace casi 1 mes, cuando la noticia saltó y muchos meneantes aún no se la creían
www.meneame.net/m/Artículos/razonable-forzar-nines-13-15-anos-duchars
2
K
30
#10
ehizabai
*
#8
Repito, muchas gracias por tu inestimable pequeña ayuda a cargrase las únicas colonias ingantiles pensadas para mantener la lengua vasca entre los niños.
Yo cuando fui a Bernedo, tres años seguidos, con 11, 12 y 13 años, no existían ni los móviles, y las duchas ya eran abiertas.
Me la suda todo lo demás, esto ya es un ataque contra los Euskal Udalekuak, y nada que ver con duchas y géneros y ostias varias.
0
K
10
#12
Livingstone85.
#10
Si queréis salvarlas, quitad a los animales que forzaban a los críos a ducharse sin la intimidad mas elemental. Cuando algo se hace mal, hay dos opciones: intentar taparlo y hablar de complots judeomasonicos o arreglarlo. Sólo funciona la segunda.
0
K
20
#15
ehizabai
*
#12
Mira, Livingstone, si de verdad te has creído que han obligado a menores de edad a desnudarse es que cuando quieres estás dispuesto a creerte lo que te reafirma los sesgos.
Y te repito que lo de las dichas mixtas viene de décadas. Décadas.
Y el complot es evidente cuando el AbC y El Inmundo meten "euskaldun", por si acaso evitan "vasco", que quede claro, en cada puto párrafo de cualquier estirecol que publican.
0
K
10
#17
Livingstone85.
#15
Me lo creo porque hace 1 mes ya lo denunciaban los padres en otros foros. Ello aparte de que, para ducharse con un minimo de higiene, hay que desnudarse. Y con ello era inevitable que se vieron forzados a desnudarse en un espacio abierto (no eran cabinas individuales) con gente del otro sexo mirándolos a 10 centímetros.
0
K
20
#14
Pertinax
*
#8
Al menos el último comunicado está redactado en euskera y así se evitan le chorrade ridícule del lenguaje inclusive de les anteriores.
1
K
31
#11
encurtido
*
#6
Hubiera sido tan simple como separar las duchas.
Hay un consenso prácticamente unánime en el universo sobre lo inapropiado de las duchas mixtas y el ducharse menores con adultos desconocidos por muy monitores euskaldunes que sean.
Supongo que es posible llevar a los niños a otro campamento que hablen euskera, depurar responsabilidades, esclarecer los hechos, etc. Tu lógica aplastante: "españolismo atacando euskal herria".
2
K
42
#13
ehizabai
#11
Décadas con las duchas así, décadas, ha surgido ahora el problemón.
Y el ABC y el Inmundo a sembrar mierda.
0
K
10
#7
angelitoMagno
El género es un constructo social que suele coincidir en el 99% de los casos con el sexo biológico asignado al nacer.
1
K
14
#18
Esfingo
Para decir chorradas, mejor estar callados y no calentar al personal.
0
K
10
#4
davidvsgoliat
El perroflaustismo extremo postmoderno tiene estas cosas.
1
K
10
#5
millanin
Como en los campamentos nudistas supongo.
0
K
8
#9
Don_Pixote
*
El concepto está bien hasta que te das cuenta que los vestuarios y duchas de los hombres están mucho más limpios y libres de pelos
0
K
7
#16
SegarroAmego
«Tanto cocineres como monitores trabajamos como voluntaries y con un gran compromiso (sic)», explicaban.
El puto chiste se cuenta solo
0
K
7
#3
salchipapa77
Es para mear y no echar gota.
1
K
6
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.elcorreo.com/sociedad/declaracion-integra-monitores-campamento-ber
Felicidades a Zuriñe Ojeda y demás, os habéis cargado las colonias infantiles en lengua vasca, con 50 años de historia, por una cosa que llevaba décadas haciéndose, como las dichas mixtas.
Muchas felicidades y gracias a todos los indignados con "es que nadie va a pensar en los niños", mientras conseguirán desmantelar las únicas colonias infantiles pensadas para apoyar y mantener el uso de la lengua vasca en los niños.
Repito, décadas con las putas duchas mixtas, y ahora alguien ha visto aquí donde morder y meter mierda.
A ti también, #0, muchíííísimas gracias.
Yo cuando fui a Bernedo, tres años seguidos, con 11, 12 y 13 años, no existían ni los móviles, y las duchas ya eran abiertas.
Me la suda todo lo demás, esto ya es un ataque contra los Euskal Udalekuak, y nada que ver con duchas y géneros y ostias varias.
Y te repito que lo de las dichas mixtas viene de décadas. Décadas.
Y el complot es evidente cuando el AbC y El Inmundo meten "euskaldun", por si acaso evitan "vasco", que quede claro, en cada puto párrafo de cualquier estirecol que publican.
Hay un consenso prácticamente unánime en el universo sobre lo inapropiado de las duchas mixtas y el ducharse menores con adultos desconocidos por muy monitores euskaldunes que sean.
Supongo que es posible llevar a los niños a otro campamento que hablen euskera, depurar responsabilidades, esclarecer los hechos, etc. Tu lógica aplastante: "españolismo atacando euskal herria".
Y el ABC y el Inmundo a sembrar mierda.
El puto chiste se cuenta solo