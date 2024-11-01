edición general
Drones de US$20.000 vs. misiles de US$4 millones: la asimetría que define la guerra con Irán

Drones de US$20.000 vs. misiles de US$4 millones: la asimetría que define la guerra con Irán

“La estrategia de desgaste tiene sentido desde el punto de vista operativo desde la perspectiva de Irán”, dijo Kelly Grieco, miembro senior del centro de estudios Stimson Center. “Están calculando que los defensores agotarán sus interceptores y la voluntad política de los Estados del Golfo se resquebrajará y presionará a EE.UU. e Israel para que cesen las operaciones antes de que se queden sin misiles y aviones no tripulados”. Las reservas de misiles interceptores Patriot de Catar durarán cuatro días al ritmo actual de uso, según un análisis..

