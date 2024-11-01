Drones iraníes golpean tanques de combustible en el puerto Duqm de Omán [en]

El martes, drones atacaron un puerto omaní, impactando un tanque de combustible, según informaron medios estatales, mientras Irán intensifica su ofensiva en el Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes. Este es el segundo ataque contra el puerto en tres días, mientras Irán amplía sus objetivos en el Golfo. Omán, que desempeñó un papel mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, ha pedido un alto el fuego en la guerra.