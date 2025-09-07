edición general
Un dron explosivo lanzado desde Yemen impacta en el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel (EN)  

Las fuerzas de seguridad están respondiendo a los informes del impacto de un dron explosivo en el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, al norte de Eilat.

Waves #3 Waves
Y que tengan que ser estos los únicos que hagan algo...
Tkachenko #4 Tkachenko
#3 te da una idea de lo que es la "brújula moral occidental"
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#3 Y con gran éxito
Tienen una eficacia soberbia
Netanyahu está a punto de rendirse
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#_4 y la moral Rusa, la China, la de BRICS como Egipto cerrando la única frontera humanitaria?

xD como siempre, Occidente la policía del mundo cuando conviene, y como siempre tu para ser la policía moral de Occidente en menéame
#10 zeekren
Parecen hacer más los pobres yemeníes que todas las sanciones occidentales a rusia.

Doble moral ya y tal.
DieguGallu #8 DieguGallu
Vaya susto. Leí Ranón.
alcama #2 alcama
Ramón García blanqueando el genocidio
#5 sarri
#2 Tienes el telf de tu camello a mano?
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#5 Génova 13, pregunta por Alberto.
