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Dron AR-2000, otro salto naval chino

Dron AR-2000, otro salto naval chino

El nuevo helicóptero no tripulado amplía capacidades de la Armada china desde sus buques y refuerza su presencia en aguas disputadas

| etiquetas: dron , china , armada , helicóptero
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