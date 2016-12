2 meneos 128 clics

En agosto de 1981, la revista "Practical Wireless" incluyó un anuncio de este ordenador "Tono Theta 7000E. A great Communications Computer, for only £640". En la misma revista también se incluyó un anuncio del ZX81, anunciado como "New! Sinclair ZX81 personal Computer, Kit: £49,95, Built: £69,95" (la décima parte del Tono). ¿Alguien lo conoce?