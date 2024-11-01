Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas  

Valentina Gomez Noriega, candidata del Partido Republicano al Congreso de Texas, generó un fuerte repudio internacional tras publicar un video donde amenaza abiertamente a la comunidad musulmana en Estados Unidos y quema un Corán con un lanzallamas. Las imágenes y las declaraciones de la política circulan rápidamente en redes sociales, provocando críticas de sectores políticos y religiosos.