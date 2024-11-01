Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas  

Valentina Gomez Noriega, candidata del Partido Republicano al Congreso de Texas, generó un fuerte repudio internacional tras publicar un video donde amenaza abiertamente a la comunidad musulmana en Estados Unidos y quema un Corán con un lanzallamas. Las imágenes y las declaraciones de la política circulan rápidamente en redes sociales, provocando críticas de sectores políticos y religiosos.
Claro, son los musulmanes los que están cometiendo un genocidio en este momento.
¿Por qué siempre son los del mismo bando los que amenazan de muerte a los demás entre risotadas, y por qué nunca les pasa nada?
Un nombre bien americano por lo que veo...
El diosito de Israel es tan bueno que alienta a sus lechones a cometer genocidio.