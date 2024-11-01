edición general
8 meneos
37 clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas

Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas  

Valentina Gomez Noriega, candidata del Partido Republicano al Congreso de Texas, generó un fuerte repudio internacional tras publicar un video donde amenaza abiertamente a la comunidad musulmana en Estados Unidos y quema un Corán con un lanzallamas. Las imágenes y las declaraciones de la política circulan rápidamente en redes sociales, provocando críticas de sectores políticos y religiosos.

| etiquetas: valentina , texas , candidata , republicana , coran , lanzallamas
7 1 0 K 86 actualidad
21 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
Comentarios destacados:    
#10 txepel
Nunca serás una usana de verdad Valentina Gomez Noriega, da igual que tengas una gorra MAGA, te apuntes a la NRA o cenes doritos fritos.
6 K 58
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Valentina Gomez Noriega... que vaya con cuidado la subnormal esta, no sea que la deporten con ese nombre...
3 K 29
#18 lameth
#2 Cuando te des cuenta que esta tipa puede ser la desencadenante de la 3 Guerra Mundial te cagas.
0 K 10
DDJ #1 DDJ
Todas las religiones aciertan cuando dicen que el resto de religiones son falsas
2 K 27
#5 XXguiriXX
“Sus hijas serán violadas y sus hijos serán golpeados a menos que detengamos el islam de una vez por todas”
Claro, son los musulmanes los que están cometiendo un genocidio en este momento.
2 K 25
woody_alien #4 woody_alien
Que guarde el lanzallamas para cuando venga el leopardo
2 K 24
Supercinexin #13 Supercinexin
¿Por qué nunca veo a musulmanes quemando La Sagrada Biblia con un lanzallamas? ¿Ni a Presidentes de izquierdas llamando a asaltar parlamentos y linchar a los políticos electos? ¿Ni a Podemitas grabándose en vídeo disparándole con la repetidora a fotos de políticos de derechas?

¿Por qué siempre son los del mismo bando los que amenazan de muerte a los demás entre risotadas, y por qué nunca les pasa nada?
1 K 23
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
Texas, ese Estado que si no existiese habría que inventarlo, porque todos los garrulos acaban allí
0 K 20
#15 diablos_maiq
#9 estás subestimando a Florida
0 K 10
capitan__nemo #21 capitan__nemo
Mira lo que quiere hacer Trump por quemar una bandera estadounidense.
0 K 18
Gry #14 Gry
Provocando para ver si pueden encerrar a alguien por quemar banderas. :-P
0 K 15
Milmariposas #6 Milmariposas
Oyoyoyoyoyoyoy
0 K 14
alfre2 #3 alfre2
Ya verás cómo estamos ante otro conflicto que podría tener que resolverse en Europa
0 K 12
Kleshk #17 Kleshk
Valentina Gómez

Un nombre bien americano por lo que veo...
0 K 11
rob #20 rob
#17 Anda que no hay personas con ese apellido en América...
0 K 10
#8 guillersk
Joder que atracón :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 10
zentropia #7 zentropia
Pero quemar la bandera es un año de cárcel.
0 K 10
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#7 saltándose al propio TS y a la Constitución Estadounidense al hacerlo
0 K 20
#12 laruladelnorte
Noruega hace hincapié en su visión de Estados Unidos como una nación cristiana. “Así que esos terroristas musulmanes se larguen a cualquiera de los 57 países musulmanes. Solo hay un Dios verdadero, y ese es el Dios de Israel”, sostiene, en un mensaje calificado de intolerante y provocador por diversos analistas y líderes religiosos.

El diosito de Israel es tan bueno que alienta a sus lechones a cometer genocidio.
0 K 10
#19 lameth
#12 Es que es gilipollas. Si supiese que el de los musulmanes es el mismo dios.
0 K 10
CharlesBrowson #16 CharlesBrowson
no mujer eso no, que eso es haram al menos esperate cuando apriete el invierno
0 K 9

menéame