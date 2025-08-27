Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]

La contrarreloj por equipos de la Vuelta fue interceptada por manifestantes que portaban banderas palestinas. Su acción pretendía obstruir el paso a los ciclistas del Israel-Premier Tech.
PS: Alguno se 'conmociona' porque paren 3 segundos una carrera, pero no ante un genocidio televisado en directo. En fin.
No sé si te refieres a #28. Yo es que lo tengo en ignore. No sé qué ha escrito.
Carlos de Andres si que ha cogido el testigo y lo ha mencionado denunciándolo.
A estos les ponen una bandera de la gente a la que estan asesinando e "interrumpen, obstruyen y causan conmocion".
No tardaran las declaraciones de que hay que dejar la politica fuera del deporte, lo cual es 100% cierto, salvo que se trate de alguien a quien interese odiar.
Se revocó la licencia del equipo ruso Gazprom en.wikipedia.org/wiki/Gazprom–RusVelo (IPT es un equipo con licencia en israel).
Los corredores rusos siguen participando, pero sin bandera: www.procyclingstats.com/rider/aleksandr-vlasov
Han perdido 6 posiciones fácilmente con esa parada (10-15 segundos).
A nivel de moral les va a salir caro. Nadie quiere estar entrenando 800 horas al año, para que los espectadores te estén saboteando.
Solo hay 3 corredores y 3 en el staff de israel en todo el equipo. En la vuelta solo 1 corredor es israeli.
