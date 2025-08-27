edición general
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]

La contrarreloj por equipos de la Vuelta fue interceptada por manifestantes que portaban banderas palestinas. Su acción pretendía obstruir el paso a los ciclistas del Israel-Premier Tech.

Comentarios destacados:            
Thornton #4 Thornton
¡Ah, que tiempos aquellos cuando se prohibía a Sudáfrica participar en competiciones deportivas internacionales por el apartheid!
32 K 373
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Estaba cantado que iba a pasar y si nadie de la organización o del propio equipo tenía sospechas es que son unos ingenuos, y no se porque, pero apostaría a que vuelve a pasar en esta edición
32 K 322
Sandman #6 Sandman *
#2 Lo saben de sobra, pero precisamente el ciclismo es el deporte más complicado de impedir que aficionados 'boicoteen' o interrumpan el evento. La etapa de hoy son 24km, y no puedes poner un policía cada dos metros; por algún lado se te cuelan.

PS: Alguno se 'conmociona' porque paren 3 segundos una carrera, pero no ante un genocidio televisado en directo. En fin.
52 K 521
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#6 para evitar males mayores la UCI prohibió a los equipos rusos y bielorrusos participar en los eventos internacionales.
10 K 111
#28 Grahml
#6 Lo de "conmoción" en el titular, me ha "conmocionado" profundamente.
5 K 69
sotillo #34 sotillo
#28 Hay que ser canalla
0 K 12
Beltenebros #40 Beltenebros *
#34
No sé si te refieres a #28. Yo es que lo tengo en ignore. No sé qué ha escrito.
0 K 20
#1 Feliberto
Poco me parece
26 K 227
Niessuh #33 Niessuh
#1 La primera de muchas espero
2 K 41
A.more #3 A.more
Comparado con lo que hace Israel esto que es? Una broma? Maldito Israel por siempre
15 K 173
Mltfrtk #12 Mltfrtk
Todo mi apoyo a esta acción pacífica de protesta contra el genocidio cometido por Israel.
16 K 170
#5 R2dC *
Palabras de perico en la retransmisión: "Como no aprendamos a respetarnos unos a otros" sin hacer referencia al genocidio :roll:

Carlos de Andres si que ha cogido el testigo y lo ha mencionado denunciándolo.

Edit: Como veo de que es el negativo?
14 K 149
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#5 En el desplegable que pone "hilos" (u otra cosa como "ordenados") puedes poner "votos", y ahí te salen todos los votos, tanto positivos como negativos, a la noticia.
1 K 22
#11 elyari
#5 En el desplegable bajo la cabecera a la derecha tienes varias opciones, pues escoger "votos" para ver quién ha votado qué. O Fisgona para ver la actividad por ejemplo  media
2 K 26
cabobronson #16 cabobronson
#5 Perico ha estado bien, en su papel, pero Carlos de Andrés se ha desahogado pero bien
1 K 23
Eibi6 #22 Eibi6
#5 yo nunca pude con Perico y hoy en ese momento pués me lo confirma, suelo verlas etapas por Eurosport para no aguantarlo, y eso que Carlos de Andrés me parece un gran narrador
0 K 8
Cuñado #31 Cuñado
#5 De odio. A la carcunda no le llega con dar un poco de asco. Tienen que comprar el pack completo.

Son la bruja Avería de Menéame: ¡Viva el mal! ¡Viva el capital!
2 K 32
La_patata_española #43 La_patata_española
#5, el comentarista no solo ha mencionado el genocidio usando la palabra correcta, sino que además, como el que no quiere la cosa, ha dado ideas para próximas protestas...
0 K 10
Andreham #7 Andreham *
A los rusos se les prohibe participar y nadie dice ni mu.

A estos les ponen una bandera de la gente a la que estan asesinando e "interrumpen, obstruyen y causan conmocion".

No tardaran las declaraciones de que hay que dejar la politica fuera del deporte, lo cual es 100% cierto, salvo que se trate de alguien a quien interese odiar.
12 K 138
#14 R2dC *
#7 A los rusos se les prohibe participar y nadie dice ni mu.
Se revocó la licencia del equipo ruso Gazprom en.wikipedia.org/wiki/Gazprom–RusVelo (IPT es un equipo con licencia en israel).

Los corredores rusos siguen participando, pero sin bandera: www.procyclingstats.com/rider/aleksandr-vlasov
4 K 46
#21 R2dC
#18 Mejor que sólo afecte a un equipo que a todo el pelotón, creo yo.
1 K 14
victorjba #30 victorjba
Os juro que he leído "conmoción en la fuerza" xD
2 K 35
mariKarmo #27 mariKarmo
Para conmoción lo que pasa en Gaza.
3 K 33
vicus. #39 vicus.
La conmoción debería ser dejar que participe un equipo que representa a lo peor del género humano. Por donde pasan van dejando un reguero de sangre, un espectáculo macabro.
2 K 30
#36 zancudo
Pues es lo esperado, casi que no es noticia. Por su propia seguridad deberían retirarse de la carrera. Lo único que va a pasar es que ahora irán de víctimas de un boicot y seguirán hablando de antisemitismo en el mundo mientras matan de hambre a sus vecinos.
2 K 25
#29 Beltza01
Para terrible el titular de okdiario. Ganas de vomitar. Pero no me dejaba subirlo. Algo de servidor baneado. Yo de joven me leía el ABC, que superaba al mundo today. Veo que estos también fuman.
2 K 22
#20 R2dC
Han quedado 19 de 23 (irrelevante para lo que es la vuelta)

Han perdido 6 posiciones fácilmente con esa parada (10-15 segundos).

A nivel de moral les va a salir caro. Nadie quiere estar entrenando 800 horas al año, para que los espectadores te estén saboteando.
2 K 22
Lyovin81 #24 Lyovin81
#20 Gracias por ponerlo en contexto. Que se jodan.
0 K 7
Beltenebros #42 Beltenebros
#0 Mejor un enlace en español, creo yo, que en neerlandés. ;)

www.diariocritico.com/movil/noticia/589264/la-ventana-de-dc/palestina-
0 K 20
#41 Grahml
Pareciera que lo de menos es el genocidio.
0 K 18
#17 Leon_Bocanegra
Bien por el comentarista.
0 K 11
#37 josejon *
?Y si israel (usa) participan en estos eventos para justificar futuras acciones conta gente enemiga?
0 K 9
#26 alamajar
Un boikot en cada etapa
0 K 9
#38 j3j3j3j3
al ciclista ese , a ladrillos deberian pararlo :ffu: :ffu:
0 K 7
Nokith #25 Nokith
Es que no se pueden admitir terroristas en eventos así.
0 K 7
#15 Restrepo77
Donde estén unos buenos abrojos…
0 K 6
#19 R2dC
#15 Ahí te puede caer fácilmente un intento de homicidio. Han ido todos los equipos a más de 50km/h de media (56+km/h el primero).

Solo hay 3 corredores y 3 en el staff de israel en todo el equipo. En la vuelta solo 1 corredor es israeli.

www.procyclingstats.com/race/vuelta-a-espana/2025/startlist
1 K 23
#23 chavi
#19 El equipo es israeli.
3 K 56
#32 R2dC
#23 Los dos sponsors son uno el estado de Israel y otro la empresa canadiense Premier Tech. No he encontrado vinculos de la empresa con israel, pero claro, tampoco tienen entrada en wikipedia.
1 K 24
#35 Leon_Bocanegra
#32 este es el dueño de premier tech

en.m.wikipedia.org/wiki/Sylvan_Adams
0 K 11

menéame