Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"

La presidenta madrileña ha compartido el vídeo de una pareja homosexual recibiendo 80 latigazos por la ley Sharía en Indonesia. En su tuit se presupone que pretende criticar al Gobierno de Sánchez, pero no se termina de entender.
| etiquetas: ayuso , indonesia , pedro sánchez
Año 2005: Una multitud pide que se retire la ley del matrimonio homosexual
Una multitud de manifestantes, encabezada por miembros del PP y una veintena de obispos, pidió el sábado en Madrid al Gobierno de Zapatero que retire la ley que autoriza los matrimonios homosexuales.
Estuvieron hasta en contra de la UME.
La pirueta que acaba en desastre no es real, es un recurso literario sobre lo que escribe.
Boicot económico? Enviar un flota de invasión? Dejar de respirar muy fuerte?