Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"

Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"

La presidenta madrileña ha compartido el vídeo de una pareja homosexual recibiendo 80 latigazos por la ley Sharía en Indonesia. En su tuit se presupone que pretende criticar al Gobierno de Sánchez, pero no se termina de entender.

ayuso , indonesia , pedro sánchez
jonolulu
Espera, que tenemos interferencias en el pinganillo
Sergio_ftv
No olvidemos, el PP-derecha votó en contra de los derechos fundamentales de los homosexuales, querían que siguieran marginados.

Año 2005: Una multitud pide que se retire la ley del matrimonio homosexual
Una multitud de manifestantes, encabezada por miembros del PP y una veintena de obispos, pidió el sábado en Madrid al Gobierno de Zapatero que retire la ley que autoriza los matrimonios homosexuales.
powernergia
#4 Estos tarados siempre han estado en contra de todo.

Estuvieron hasta en contra de la UME.
mente_en_desarrollo
¡Menuda decepción!

La pirueta que acaba en desastre no es real, es un recurso literario sobre lo que escribe.
fofito
Está llamando a la intervención española en Indonesia?
Boicot económico? Enviar un flota de invasión? Dejar de respirar muy fuerte?
