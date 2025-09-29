edición general
Dos tiroteos en EE. UU. dejan al menos siete muertos y múltiples heridos en Michigan y Carolina del Norte

Estados Unidos ha registrado un fin de semana trágico. Este domingo por la mañana, al menos cuatro personas han muerto y ocho resultaron heridas en un tiroteo en una iglesia mormona de Grand Blanc, en las afueras de Flint, Michigan. El templo cristiano también sufrió un incendio de gran magnitud, ya controlado.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Un dia normal en disparos unidos.
salteado3 #3 salteado3 *
Irrelevante.

En EE. UU. 126 personas mueren al día a tiros y unas 200 salen heridas.

Son sus costumbres.

everytownresearch.org/report/gun-violence-in-america/
PeterDry #1 PeterDry
Make America Great Again
