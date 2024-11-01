·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6820
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
7001
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6403
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
5838
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
6427
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
más votadas
740
Ana Garrido, la heroína que destapó la trama Gürtel, obligada a abandonar España de nuevo: "El Sistema ha podido conmigo"
440
El Gobierno palestino publica el vídeo de una ejecución de Israel a dos hombres en Cisjordania
614
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
488
Los comuns se querellan por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó al fiscal general
425
El Gobierno de Ayuso corta la financiación a las Olimpiadas Científicas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
275
clics
Dos tiktokers se graban imitando a Rufián y Vito Quiles y aparece... "un fan": "Lo hacéis muy bien"
Mientras los creadores de contenido se grababan cerca del Congreso de los Diputados imitando los encuentros del portavoz de ERC con el agitador ultra...
|
etiquetas
:
vito quiles
,
rufian
5
1
4
K
40
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
4
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... Rufián entró en escena de manera espontánea y los tres acabaron haciéndose una foto...
1
K
31
#3
chocoleches
Que esté preparadísimo no le resta mérito, Rufián es de los que mejor maneja su imagen en redes.
1
K
27
#2
Kmisetas
Notición, de lo mejorcito que ha publicado el panfleto este en años.
1
K
20
#4
flyingclown
Son bastante buenos
www.tiktok.com/@guillefernandezzzz/video/7576656103182945539
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.tiktok.com/@guillefernandezzzz/video/7576656103182945539