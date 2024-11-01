edición general
6 meneos
275 clics

Dos tiktokers se graban imitando a Rufián y Vito Quiles y aparece... "un fan": "Lo hacéis muy bien"  

Mientras los creadores de contenido se grababan cerca del Congreso de los Diputados imitando los encuentros del portavoz de ERC con el agitador ultra...

| etiquetas: vito quiles , rufian
5 1 4 K 40 actualidad
4 comentarios
5 1 4 K 40 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Rufián entró en escena de manera espontánea y los tres acabaron haciéndose una foto...
1 K 31
#3 chocoleches
Que esté preparadísimo no le resta mérito, Rufián es de los que mejor maneja su imagen en redes.
1 K 27
Kmisetas #2 Kmisetas
Notición, de lo mejorcito que ha publicado el panfleto este en años.
1 K 20

menéame