edición general
15 meneos
16 clics
Dos semanas de rodeos del PP para escurrir su responsabilidad en los incendios

Dos semanas de rodeos del PP para escurrir su responsabilidad en los incendios

Feijóo estrenó en Ourense la nueva estrategia del PP. Pese a que Mañueco decía casi a la vez que no necesitaba más medios, el líder del PP reclamó al Gobierno activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar ayuda a los países de la UE y arremetió contra la supuesta inoperancia de la Administración General del Estado, mientras ponía en valor la labor de las comunidades autónomas y de la UME, que para entonces ya estaba desplegada.

| etiquetas: feijóo , pp. corrupción , incendios
13 2 0 K 139 politica
9 comentarios
13 2 0 K 139 politica
Thornton #1 Thornton *
Revisando la hemeroteca es alucinante como Mañueco y Rueda pasan de alabar la colaboración del gobierno y del ejército a ponerlos a parir a partir de la visita de Feijóo a las zonas afectadas.

Todo es estrategia política para tratar de resposabilizar al gobierno de problemas de competencia autonómica.
3 K 57
#4 beltraneja
#1 igualito que en la Dana.
2 K 22
Deviance #5 Deviance
#4 Exacto , he pensado lo mismo al leer a #1
0 K 12
#6 beltraneja
#5 Pues se ve q no lo piensan los suficientes como para mandarlos a su casa.
1 K 19
Deviance #7 Deviance
#6 Al votante del PP se la pela, no votan, fichan.
1 K 19
#8 beltraneja
#7 verás cosas q no creerás.
1 K 19
Deviance #9 Deviance
#8 De esa gentuza uno ya se espera cualquier cosa.
0 K 12
elGude #2 elGude
La culpa es de zapatero
1 K 30
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 No, es del coletas y su chalet de Galapagar. xD
0 K 20

menéame