Dos semanas de rodeos del PP para escurrir su responsabilidad en los incendios

Feijóo estrenó en Ourense la nueva estrategia del PP. Pese a que Mañueco decía casi a la vez que no necesitaba más medios, el líder del PP reclamó al Gobierno activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar ayuda a los países de la UE y arremetió contra la supuesta inoperancia de la Administración General del Estado, mientras ponía en valor la labor de las comunidades autónomas y de la UME, que para entonces ya estaba desplegada.