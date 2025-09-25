edición general
Dos positivos de gripe aviar en Alcobendas obligan a activar medidas en el norte de la región

La Comunidad de Madrid inicia el protocolo de salvaguarda en San Sebastián de los Reyes, Paracuellos de Jarama, Tres Cantos y la zona norte de la capital

3 comentarios
Kantinero #1 Kantinero
Lo mismo se contagia la pájara.......:roll: :roll: :roll: :roll:
UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Pfffg subida de precios de huevos en 3…2..1..,
