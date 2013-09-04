Dos perspectivas sobre el uso del puño en la Italia bajomedieval [Eng]  

Hacia 1405 o 1410, el maestro de esgrima italiano Fiore dei Liberi encargó a alguien que dibujara su primera defensa contra una daga para una nueva versión de su manual de esgrima. La siguiente imagen del manuscrito Ludwig XV 13, folio 10v, que se encuentra en el Museo J. Paul Getty de Malibú, se ofrece gracias a su Programa de Contenido Abierto. Aquí, el hombre de la corona (un Maestro de Remedios) ha interceptado el ataque y lo ha desviado. Está a punto de golpear a su oponente en la cara y arrebatarle la daga de la mano.