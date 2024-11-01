Dos personas circulan en patinete en plena noche y a toda velocidad por una carretera de Sevilla

Difundido en redes muestra a dos personas circulando en un patinete por la carretera Mairena del Aljarafe con Sevilla, en dirección al nuevo carril VAO, en una maniobra considerada de alto riesgo. En las imágenes se aprecia cómo el vehículo circula por el carril derecho de la vía, mientras el carril VAO discurre por el izquierdo, a una velocidad aproximada de 70 km/h en un tramo en descenso. La escena se produce de noche y sin que los ocupantes utilicen casco ni iluminación, lo que reduce la visibilidad. youtube.com/shorts/tQOrpP0luKk?