Dos normas que tramita la consejería de Antonio Sanz le dan la puntilla a la Sanidad pública andaluza

Las Memorias Económicas de dos proyectos normativos que tramita la consejería de Sanidad, indican que las plazas de médicos especialistas y enfermeras que vayan quedando vacantes por jubilaciones, renuncias, etc., no se cubrirán, a pesar de que Moreno Bonilla no para de quejarse de la falta de profesionales sanitarios en toda España. A la vista de la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria en el SAS, con listas de espera interminables, los andaluces no son conscientes de las graves consecuenciasque podría generar ambas normas

pirat
A mis hijos les digo algo tan simple como que no escuchen lo que dicen y miren lo que hacen.
beltraneja
#6 Como con los sicópatas.
Olepoint
#6 En la estupenda película, "Capitán fantástico", de entre las muchas frases para enmarcar está:

"Recuerda, hijo, no son tus palabras, sino tus actos los que te definen"

www.filmaffinity.com/es/film552091.html
tierramar
Pues es la Asociacion Justicia por la Sanidad, los que han dado a conocer este disparate; y son los editan esta web que denuncia la corruptela en el SAS:
"Las dos órdenes que pretende aprobar la consejería de Sanidad para la creación de dos nuevas categorías de investigadores revelan de nuevo el caos existente en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), y que la asociación Justicia por la Sanidad, tras las oportunas investigaciones, ha decidido hacerlo público".
tierramar
Yo me temo que no sólo los andaluces, sino que la población en general NO es consciente de lo que el PPSOE está haciendo con la sanidad publica, y el estado de bienestar; mientras se invierte en armamento; y de las consecuencias
Joker_2O
Bueno en Galicia ante la dificultad de las empresas de geriátricos para encontrar enfermeros, decidieron que la mejor medidas es que no haya enfermeros en turno de noche.
HeilHynkel
¿Y donde están ahora los que ponían a Spiriman en un altar? ¿en una consejería del PP?

Porque el pavo se murió, que si no sería el consejero de sanidad.
concentrado
Así cumplen su promesas electoral: no eliminaremos la sanidad pública. Lo están haciendo es dejar que se caiga sola.
borachoman
Excelente gestión, fue la opción más votada.
tierramar
Lean toda la historia y la herencia de Spiriman, que merece seguir su lucha: ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc
tierramar
Madrid: www.meneame.net/m/actualidad/negocio-salud-pone-vidas-peligro El negocio de la salud que pone vidas en peligro
Los recortes y externalizaciones en la sanidad madrileña explican los fallos en el cribado de cáncer de colon que afectaron a cientos de pacientes Imagina recibir una carta que te dice que estás sano, cuando en realidad las pruebas sugieren que podrías tener cáncer. Eso es exactamente lo que vivieron 571 madrileños el pasado febrero. El patrón se repite: externalizar…   » ver todo el comentario
tierramar
Y esta es la tendencia del PP: lejos de corregirse, siguen haciendo lo mismo: siguen privatizando la sanidad, después de los incendios han cesado el contrato a 4000 bomberos forestales, luego se seguira sin hacer las labores de prevención de incendios; después de la DANA, se sigue permitiendo construir en zonas inundables por empresas con casos de corrupción,
