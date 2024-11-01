Dos normas que tramita la consejería de Antonio Sanz le dan la puntilla a la Sanidad pública andaluza

Las Memorias Económicas de dos proyectos normativos que tramita la consejería de Sanidad, indican que las plazas de médicos especialistas y enfermeras que vayan quedando vacantes por jubilaciones, renuncias, etc., no se cubrirán, a pesar de que Moreno Bonilla no para de quejarse de la falta de profesionales sanitarios en toda España. A la vista de la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria en el SAS, con listas de espera interminables, los andaluces no son conscientes de las graves consecuenciasque podría generar ambas normas