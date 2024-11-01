Dos normas que tramita la consejería de Antonio Sanz le dan la puntilla a la Sanidad pública andaluza

Las Memorias Económicas de dos proyectos normativos que tramita la consejería de Sanidad, indican que las plazas de médicos especialistas y enfermeras que vayan quedando vacantes por jubilaciones, renuncias, etc., no se cubrirán, a pesar de que Moreno Bonilla no para de quejarse de la falta de profesionales sanitarios en toda España. A la vista de la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria en el SAS, con listas de espera interminables, los andaluces no son conscientes de las graves consecuenciasque podría generar ambas normas
| etiquetas: sas , destrucción sanidad publica por los politicos
"Recuerda, hijo, no son tus palabras, sino tus actos los que te definen"
www.filmaffinity.com/es/film552091.html
"Las dos órdenes que pretende aprobar la consejería de Sanidad para la creación de dos nuevas categorías de investigadores revelan de nuevo el caos existente en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), y que la asociación Justicia por la Sanidad, tras las oportunas investigaciones, ha decidido hacerlo público".
Porque el pavo se murió, que si no sería el consejero de sanidad.
Los recortes y externalizaciones en la sanidad madrileña explican los fallos en el cribado de cáncer de colon que afectaron a cientos de pacientes Imagina recibir una carta que te dice que estás sano, cuando en realidad las pruebas sugieren que podrías tener cáncer. Eso es exactamente lo que vivieron 571 madrileños el pasado febrero. El patrón se repite: externalizar… » ver todo el comentario