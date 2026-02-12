Dos muertos tras el incendio de una vivienda en Jávea

Una mujer de 71 años y un hombre de 42 han fallecido este jueves en un incendio declarado en una vivienda de un edificio de siete plantas en Jávea (Alicante). Además hay siete heridos, uno de ellos en estado muy grave, por inhalación de humo. Del inmueble, de cinco alturas, han sido desalojados, además, unos 40 vecinos. Los bomberos han conseguido ya extinguir el fuego, pero continúan los trabajos para ventilar humos y gases y revisar el bloque. Además, se han movilizado a psicólogos para atender a las víctimas y a familiares de los afectados.