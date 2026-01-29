·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7763
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
4581
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3652
clics
El cómico y la broma
4093
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3293
clics
Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía
más votadas
368
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
378
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
455
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
669
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
738
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
31
clics
Los dos minutos más surrealistas de la carrera de Trubin: De los abucheos a llevar al éxtasis a Da Luz
Paso de ser pitado por el estadio por perder tiempo, al pensar que les valía la victoria, a marcar el gol de la clasificación y llevar a la afición al delirio.
|
etiquetas
:
anatoli trubin
,
benfica
1
0
0
K
15
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
15
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cosmonauta
*
No me interesa el futbol. Pero este tipo es
el puto amo
0
K
15
#2
AndresEl_Lanas
*
Como seguidor del Madrid, puedo jurar que disfrute viendo todo el circo que montó el portero!
De la banda de inútiles del Madrid, no comento
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De la banda de inútiles del Madrid, no comento