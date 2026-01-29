edición general
Los dos minutos más surrealistas de la carrera de Trubin: De los abucheos a llevar al éxtasis a Da Luz

Paso de ser pitado por el estadio por perder tiempo, al pensar que les valía la victoria, a marcar el gol de la clasificación y llevar a la afición al delirio.

No me interesa el futbol. Pero este tipo es el puto amo 8-D
Como seguidor del Madrid, puedo jurar que disfrute viendo todo el circo que montó el portero!

De la banda de inútiles del Madrid, no comento :foreveralone:
