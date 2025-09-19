edición general
Dos mil apartamentos turísticos menos en la Región de Murcia por no cumplir la normativa

Se trata de un acuerdo pionero en España llevado a cabo entre la Comunidad y la plataforma Airbnb, que exige que figure un número de registro específico en los anuncios de la plataforma.

Cehona #1 Cehona
Obligación por presiones del Gobierno de Sánchez.
Queda mejor que sea la CC.AA. ya puestos.
WcPC #2 WcPC
Simplemente han quitado una compañía...
Menudo absurdo.
Mirad como es el sistema en un país serio.
TODOS los Airbnb prohibidos, menos en ciertas zonas designadas por el gobierno autonómico.
Luego, multas por anunciarte:
Primera multa 30€
Segunda multa 60€
Tercera multa 120€
Cuarta multa 240€
Y así sucesivamente...
Simplemente por tener la habitación en una plataforma.
Así es la legislación de Taiwán.
Aclarando, la multa es a la persona que ha puesto el anuncio...
Luego si tienes 10 casas... Imagina la multa.
#3 tromperri *
Es el camino.
Y vigilarlos fiscalmente.
Esa gente con pisos irregulares en A no cobra. O al menos no todo.

Y a los caseros igual. Vigilancia de que lo declaran.
Tengo pisos alquilados y declaro TODO.
