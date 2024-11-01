Dos macrotorreznadas pondrán sabor a Valencia: fecha y ubicación

El domingo 5 de octubre, se celebrará la segunda macrotorreznada en otra zona de la ciudad. Concretamente, se trata de Beniferri, una pedanía situada al oeste de la capital que también ha celebrado recientemente sus propias Fiestas Patronales 2025. La asociación vecinal local ha puesto a la venta tickets anticipados en su sede, permitiendo que los asistentes disfruten de los torreznos sin esperas. Desde las 10:00 de la mañana, los visitantes podrán disfrutar de una jornada que incluirá música, animación y espacios de encuentro.