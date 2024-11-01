edición general
Dos hospitales de la ciudad de Gaza suspenden operaciones a causa de la ofensiva a gran escala de Israel

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "el Hospital Infantil Al Rantisi y el Hospital Oftalmológico San Juan han quedado fuera de servicio debido a los ataques contra sus alrededores [...]" "[...] ha recordado que estos dos centros son los únicos que cubren sus especialidades y ha reiterado que "la ocupación está atacando de forma deliberada y sistemática el sistema sanitario en la Franja de Gaza, como parte de su política genocida" "la Franja de Gaza necesita más de 600 camiones de ayuda a diario[...]"

#1 R2dC
Hospital infantil y el oftalmológico, los únicos últimos que cubren esas especialidades en la franja.

Poco les pasa para lo que se merecen los genocidas.
sotillo #2 sotillo
Con el dinero incautado por las sanciones a Israel dará para construir a docenas
