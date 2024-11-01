Dos hospitales de la ciudad de Gaza suspenden operaciones a causa de la ofensiva a gran escala de Israel

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "el Hospital Infantil Al Rantisi y el Hospital Oftalmológico San Juan han quedado fuera de servicio debido a los ataques contra sus alrededores [...]" "[...] ha recordado que estos dos centros son los únicos que cubren sus especialidades y ha reiterado que "la ocupación está atacando de forma deliberada y sistemática el sistema sanitario en la Franja de Gaza, como parte de su política genocida" "la Franja de Gaza necesita más de 600 camiones de ayuda a diario[...]"