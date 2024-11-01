edición general
Dos hombres armados roban auto en pleno lavado en La Reformita  

Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que dos hombres con el rostro cubierto robaron un vehículo en el sector de La Reformita, zona 12 capitalina, la tarde del jueves 5 de marzo.

