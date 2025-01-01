Los dos frentes abiertos del juez Peinado en septiembre: de Begoña Gómez a su "chalet irregular"

El 10, 11 y 23 de septiembre serán fechas claves para el magistrado encargado de instruir la causa de la mujer de Pedro Sánchez. El mes de septiembre se presenta intenso para el magistrado Juan Carlos Peinado. La causa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de la que está encargado, ha entrado en una nueva etapa con la citación, en calidad de investigada, de la mujer del presidente del Gobierno y de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la contratación de la asesora..........