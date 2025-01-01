edición general
Los dos frentes abiertos del juez Peinado en septiembre: de Begoña Gómez a su "chalet irregular"

El 10, 11 y 23 de septiembre serán fechas claves para el magistrado encargado de instruir la causa de la mujer de Pedro Sánchez. El mes de septiembre se presenta intenso para el magistrado Juan Carlos Peinado. La causa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de la que está encargado, ha entrado en una nueva etapa con la citación, en calidad de investigada, de la mujer del presidente del Gobierno y de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la contratación de la asesora..........

Antipalancas21
Una citación nueva a pesar de que el propio Peinado expresó antes del verano que no era posibleque Gómez hubiera cometido este delito. A este frente, a su vez, se suma el acto de conciliación que tiene con Fernando Jabonero, un activista que ha denunciado públicamente que el juez tiene un chalet en situación irregular y que ha sido demandado por el propio juez por injurias y calumnias.
Grandpiano
El artículo diario de elplural sobre Peinado, enésimo refrito de tontadas de artículos anteriores. Qué cansinez. Aunque por lo menos ya no dice que tenga dos DNIs.
XtrMnIO
"irregular" es ilegal, no.

Pues si ese tipo está buscando delincuentes, debería mirar al espejo.
Antipalancas21
#2 Ilegal completamente el chalet y la piscina, el becario le habrá costado poner la verdad, por eso pone irregular
