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Dos fondos que compraron 2.490 pisos públicos a Gallardón y Botella los revenden hasta seis veces más caros

Dos fondos que compraron 2.490 pisos públicos a Gallardón y Botella los revenden hasta seis veces más caros

Dos fondos de inversión están a punto de cerrar un negocio redondo con los pisos que un día pertenecieron a los madrileños. Son dos de los mayores caseros privados de Madrid, Fidere y Nestar, que compraron 2.490 viviendas públicas al Ayuntamiento de la capital cuando el mercado tocó fondo durante el resacón del ladrillo. 16 años después esas dos empresas se preparan para vender pisos adquiridos por unos 70.000 € en una horquilla que está entre los 365.000 y los 649.000 € a particulares y 185.000, de media, a otros fondos buitre

| etiquetas: ana botella , ruiz gallardón , fondos buitre , pisos protegidos
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8 comentarios
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Desideratum #1 Desideratum *
Gracias Alberto, gracias Ana. Sois dos excelentes patriotas....




....de la pasta, por supuesto.
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Poplíteo #2 Poplíteo *
#1 Si tiras del hilo, no te extrañe que los fondos que adquieren los pisos sean vaticanos. El PP sigue los fortísimos dictados morales de una nación extranjera, la Vaticana (que no es democrática, sino jerárquica, y no es igualitaria, sino machista y racista), y es, por tanto, un partido extranjero, jerárquico, machista y racista.

Los que rompen España desaguando toda su riqueza hacia el exterior, son ellos. Los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos quieren la riqueza en sus respectivos territorios.

El PP la deslocaliza fuera del país.
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SeñorMarron #6 SeñorMarron
#2 tampoco es tan así, al PP no le importa donde vaya el dinero mientras una parte cae en su bolsillo (comisiones en B, mordidas y concursos públicos amañados para que se los lleven empresas amigas que luego pagan en la sede con maletines). Son muy eficientes para todo esto
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Poplíteo #7 Poplíteo
#6 Es muy así. Concedieron a los obispos la gracia de inmatricular sin título.
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pepel #3 pepel
#1 Luego vendrá algún idiota a contarnos que los pisos de Madrid son mayormente de pequeños propietarios.
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Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Y que la culpa es del PSOE porque no deja construir más pisos, con horribles leyes y regulaciones e impuestos carísimos que hacen imposible la compraventa de pisos y construir nuevos pisos en España.
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#8 unocualquierax
#4 #5
¿ Por qué no se prohíbe comprar pisos para especular, con el único objetivo de esperar a que suban de precio para volverlos a vender más caros ?.
Los pisos deberían ser exclusivamente para vivir en ellos, propietarios o inquilinos.
¿ A qué esperan para no permitir tener más de X pisos en propiedad ?.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Estos son los que van a gobernar porque "el PSOE no soluciona el problema de la vivienda". Y para nada estoy diciendo que el PSOE lo haga bien, lo que digo es que hay que ser imbécil.
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menéame