·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8780
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4364
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
4589
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
4064
clics
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
3565
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
más votadas
446
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
320
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
384
Un segundo testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20.00 y cambiado de ropa
308
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día
256
Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
38
clics
Dos familias de Pamplona lograr reiniciar sus vidas tras cancelar 158.000 euros en deudas con la Ley de Segunda Oportunidad
La norma permite a personas físicas y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas y, cuando procede, reestructurarlas mediante planes de pago asumibles.
|
etiquetas
:
familias
,
pamplona
,
cancelar
,
158.000€
7
0
4
K
44
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
4
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Connect
¿Y a quién le debían ese dinero? La noticia explica los pasos, pero falta saber qué pasa con la otra parte ¿Se queda sin cobrar? O hay un fondo de garantía que cubre esa deuda? Es mucha pasta 158.000 euros para que alguien renuncie a ella. No se, es raro que sea así de 'sencillo'.
1
K
33
#2
Kmisetas
#1
Exacto. En España la “segunda oportunidad” siempre la paga otro: el banco, el pequeño proveedor o el contribuyente. Aquí nadie aprende a no vivir por encima de sus posibilidades, pero eso sí, todo muy “social”. Luego nos extraña que haya inflación y que el crédito se dispare: medio país pidiendo rescates personales mientras la PSOE se hace vídeos en TikTok hablando de “empatía”.
0
K
6
#4
Ishkar
#1
#2
El motivo por el que se aplica un tipo de interés en un crédito es, precisamente, para cubrir el riesgo que supone dar una deuda a alguien. Del mismo modo que las empresas pueden tomar deuda, quebrar y que quien les dio dinero se quede a dos velas. Si uno participa en el mercado de deuda más le vale calcular sus riesgos bien.
Así pues, mientras se permita quebrar empresas sin consecuencias, debería permitirse quebrar a particulares siempre que no se haya hecho de mala fe (que la ley ya tiene muchas salvaguardas para ello)
1
K
16
#3
Antipalancas21
*
Pues no son los primeros, se conoce que se han pasado el truco en Navarra:
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2025/03/24/siete-personas-logr
.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Así pues, mientras se permita quebrar empresas sin consecuencias, debería permitirse quebrar a particulares siempre que no se haya hecho de mala fe (que la ley ya tiene muchas salvaguardas para ello)