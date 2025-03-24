edición general
Dos familias de Pamplona lograr reiniciar sus vidas tras cancelar 158.000 euros en deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

La norma permite a personas físicas y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas y, cuando procede, reestructurarlas mediante planes de pago asumibles.

4 comentarios
¿Y a quién le debían ese dinero? La noticia explica los pasos, pero falta saber qué pasa con la otra parte ¿Se queda sin cobrar? O hay un fondo de garantía que cubre esa deuda? Es mucha pasta 158.000 euros para que alguien renuncie a ella. No se, es raro que sea así de 'sencillo'.
Kmisetas #2 Kmisetas
#1 Exacto. En España la “segunda oportunidad” siempre la paga otro: el banco, el pequeño proveedor o el contribuyente. Aquí nadie aprende a no vivir por encima de sus posibilidades, pero eso sí, todo muy “social”. Luego nos extraña que haya inflación y que el crédito se dispare: medio país pidiendo rescates personales mientras la PSOE se hace vídeos en TikTok hablando de “empatía”.
Ishkar #4 Ishkar
#1 #2 El motivo por el que se aplica un tipo de interés en un crédito es, precisamente, para cubrir el riesgo que supone dar una deuda a alguien. Del mismo modo que las empresas pueden tomar deuda, quebrar y que quien les dio dinero se quede a dos velas. Si uno participa en el mercado de deuda más le vale calcular sus riesgos bien.
Así pues, mientras se permita quebrar empresas sin consecuencias, debería permitirse quebrar a particulares siempre que no se haya hecho de mala fe (que la ley ya tiene muchas salvaguardas para ello)
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
Pues no son los primeros, se conoce que se han pasado el truco en Navarra: www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2025/03/24/siete-personas-logr.
