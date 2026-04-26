Dos fallecidos y un detenido tras la caída de un vehículo desde un puente al río Clariano en Ontinyent  

Un vehículo con tres ocupantes ha caído este domingo desde varios metros de altura al río Clariano en Ontinyent, a la altura del Pont de la Costa. Dos de los ocupantes del turismo, han fallecido. El tercero, el conductor del vehículo, ha resultado ileso y ha quedado detenido por la Guardia Civil tras someterse un control y dar positivo en drogas y alcohol. El todoterreno ha atravesado el muro del puente justo cuando este vial que une Ontinyent con Fontanars dels Alforins realiza una curva muy cerrada que al parecer el vehículo no habría toma...