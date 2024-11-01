edición general
Dos estudios relacionan ver pornografía violenta con comportamientos sexuales de riesgo y violencia contra las mujeres

En torno al 51 % mujeres y el 64 % de los hombres de entre 18 y 35 años que son consumidores de pornografía han consumido contenidos con violencia física en el último año

#2 Chiapela
El cine y los videojuegos no...
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Parece un porcentaje un tanto alto. O es violencia de esta de que todo es violencia
#5 Almirantecaraculo
#1 pues vaya torpes, con lo fácil que era preguntarte a ti para saber el porcentaje exacto, y ellos haciendo estudios...
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
#5 parece, un tanto. Es una opinión. Tú sabrás las movidas que te montas en tu cabeza con mi opinión.
Para mí eres un 2023 y tu mensaje ha sido totalmente prescindible así que te vas al pozo.
azathothruna #3 azathothruna
Por eso recomiendo puremature, passionhd, y demas categorias :troll:
#4 alfinal
¿Y por qué me han puesto en esa foto por la espalda en la biblioteca de la uni cuando estaba programando para la entrega de una práctica?
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#4 Porque han intentando generar una imagen usando IA, pero casi ningún generador permite crear imágenes que incluyan las palabras "pornografía" y "violencia contra las mujeres", así que han cogido una imagen de stock.
millanin #7 millanin
Siempre echándole la culpa al porno, a los videojuegos o a cualquier cosa. Cuando claramente la culpa es de la música rock como bien decían en los 80 y 90.
Vodker #8 Vodker
#7 y no olvidemos los juegos de rol. Creadores de psicópatas, oye...
