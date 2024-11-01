·
Dos estudios relacionan ver pornografía violenta con comportamientos sexuales de riesgo y violencia contra las mujeres
En torno al 51 % mujeres y el 64 % de los hombres de entre 18 y 35 años que son consumidores de pornografía han consumido contenidos con violencia física en el último año
actualidad
#2
Chiapela
El cine y los videojuegos no...
2
K
33
#1
Jakeukalane
Parece un porcentaje un tanto alto. O es violencia de esta de que todo es violencia
1
K
22
#5
Almirantecaraculo
#1
pues vaya torpes, con lo fácil que era preguntarte a ti para saber el porcentaje exacto, y ellos haciendo estudios...
0
K
8
#6
Jakeukalane
*
#5
parece, un tanto. Es una opinión. Tú sabrás las movidas que te montas en tu cabeza con mi opinión.
Para mí eres un 2023 y tu mensaje ha sido totalmente prescindible así que te vas al pozo.
0
K
11
#3
azathothruna
Por eso recomiendo puremature, passionhd, y demas categorias
0
K
16
#4
alfinal
¿Y por qué me han puesto en esa foto por la espalda en la biblioteca de la uni cuando estaba programando para la entrega de una práctica?
0
K
10
#9
angelitoMagno
#4
Porque han intentando generar una imagen usando IA, pero casi ningún generador permite crear imágenes que incluyan las palabras "pornografía" y "violencia contra las mujeres", así que han cogido una imagen de stock.
0
K
17
#7
millanin
Siempre echándole la culpa al porno, a los videojuegos o a cualquier cosa. Cuando claramente la culpa es de la música rock como bien decían en los 80 y 90.
0
K
7
#8
Vodker
#7
y no olvidemos los juegos de rol. Creadores de psicópatas, oye...
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Para mí eres un 2023 y tu mensaje ha sido totalmente prescindible así que te vas al pozo.