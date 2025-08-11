edición general
Dos detenidos, uno por violencia de género, y 138 denuncias por alcoholemia y drogas: el balance del Xiringüelu

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por violencia de género en el marco de la fiesta del Xiringüelu, en el municipio de Pravia. Los agentes también ha arrestado a otra persona por quebrantamiento de la orden de protección en violencia de género. Se ha investigado a otras dos, por delito de lesiones y alcoholemia positiva. Tras el dispositivo desplegado, se han registrado 138 denuncias por infracciones a diversa normativa tanto nacional como autonómica. De dichas infracciones 76 lo han sido por alcoholemia y positivo en drogas.

Hostia, pensaba que era un detenido con 138 denuncias
#1 la redacción es regular, siendo generoso.
